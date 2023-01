Wie lange reicht das Geld von Harry und Meghan noch?

Teure Mode, teures Haus, teure Sicherheit

Weil es sich aber bei Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht um ein normales Schweizer Paar handelt, sind auch ihre Ausgaben nicht vergleichbar. So habe Meghan laut «Daily Mail» im Jahr 2022 nur für Mode schon über 90'000 Franken ausgegeben. Das sind aber Peanuts im Vergleich zu den Kosten, welche für ihr Haus im kalifornischen Santa Barbara anfallen. «Daily Mail» schätzt, dass sie die Villa für 13 Millionen Franken mit einer Hypothek in der Höhe von 8,5 Millionen Franken gekauft haben, die sie nun jährlich abzahlen müssen. Kostenpunkt, inklusive Zinsen: 430'000 Franken pro Jahr. Dazu kommen Immobiliensteuern in der Höhe von 60'000 Franken, Personalkosten von 270'000 Franken, ausserdem Strom- und Wasserrechnungen von 20'000 Franken – alles pro Jahr, versteht sich.