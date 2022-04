Prinz Harry und Herzogin Meghan jubeln beim Autorennen

Am ersten Wettkampftag der Invcitus Games in Den Haag stand am Samstag ein Auto-Hinderniskurs auf dem Programm, das erste Medaillenevent des Turniers. Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) jubelten den Athletinnen und Athleten vom Rand zu. Anschliessend versuchten sich die beiden dann selbst auf dem Parkour - allerdings in von Kindern gefahrenen Mini-Landrover-Wägen.