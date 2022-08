Chance auf ein Treffen mit Prinz Harry und Herzogin Meghan!

Royals sind im Normalfall für uns Normalsterbliche unerreichbar. Das gilt ganz besonders für Prinz Harry (37) und Gattin Herzogin Meghan (41), die sich in ihrer Wahlheimat Amerika gut vor der Öffentlichkeit abschirmen und auch ihre Auftritte sind in den meisten Fällen nur einem erlauchten Kreis von Menschen zugänglich. Nun werden die Sussexes aber nach Europa, genauer gesagt nach Deutschland in die Stadt Düsseldorf reisen, um die Invictus Games, die dort nächstes Jahr stattfinden, zu bewerben. Und die Chance die Sussexes dort live zu sehen, stehen gar nicht mal so schlecht. Unter dem Motto «One Year to Go» sind sie also im kommenden Monat auf Werbetour.