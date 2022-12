Körpersprache-Expertin verhöhnt Harrys und Meghans Doku-Serie

Wer Folge eins bis drei ebenfalls genau unter die Lupe genommen hat, ist die britische Körpersprache-Expertin Judi James – und deren Urteil fällt vernichtend aus. «Harrys Selfie-Tagebuch-Clip lässt ihn wie einen Überlebenden oder Zeugen einer Katastrophe aussehen», erklärt sie der britischen «Sun». Harry rolle mit den Augen, atme und blinzle schnell, was ein Zeichen für von Adrenalin angetriebenen Stress sei. Ausserdem könne Harry sich nicht an den Wochentag erinnern, seine verbalen Aussetzer und das Schnalzen mit der Zunge seien Gesten, die auf Verleugnung deuten würden, «insgesamt sieht er aus wie ein Mann, der noch unter Schock steht», so Judi James.