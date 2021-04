Prinz Harry und Herzogin Meghan trauern um Prinz Philip

In weisser Schrift ist dort auf dunklem Hintergrund zu lesen: «In liebevoller Erinnerung an Ihre Königliche Hoheit, den Herzog von Edinburgh.» Ein Bild von Prinz Philip gibt es nicht zu sehen. Stattdessen setzt das Paar, das seit Frühjahr 2020 in den USA lebt, auf wenige Worte. «Danke für deinen Dienst», heisst es an Prinz Philip gewandt. «Du wirst sehr vermisst werden.»