Mit diesen VIP-Gästen hätte wohl keiner gerechnet: Prinz Harry (38) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) kamen am Montagabend überraschend zu einem Basketball-Match der L.A. Lakers in die Crypto.com-Arena in Los Angeles. Das Ehepaar zeigte sich entspannt und gut gelaunt, strahlte und scherzte miteinander. Meghan trug einen pinkfarbenen Blazer, die Ärmel lässig hochgekrempelt, dazu Silberschmuck und High Heels. Harry kam in weissem Shirt, dunklem Anzug und Sneakers.