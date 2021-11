Prinz Harry und Prinz William: Doku behauptet gegenseitigen Verrat

Haben Prinz William, 39, und Prinz Harry, 37, die Presse benutzt, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen? Diese Behauptung stellt die am Montag in Grossbritannien über BBC 2 ausgestrahlte erste Hälfte einer Dokumentation über die Royals auf. In «The Princes And The Press» heisst es, dass die Prinzen Anschuldigungen gegen den jeweils anderen an Journalisten gegeben haben sollen.