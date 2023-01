Am 6. Mai wird die offizielle Krönung von King Charles III. (74) stattfinden und nach dem Drama, welches in den vergangenen Wochen rund um Prinz Harry (38) stattgefunden hat, verwunderte es nicht, dass Harry und Ehefrau Meghan (41) an diesem Event nicht mehr besonders erwünscht sind. In seinen Memoiren mit dem Titel «Spare» schreckte Harry nicht davor zurück, seine gesamte Familie durch den Dreck zu ziehen und mit schlimmen Anschuldigungen nur so zu attackieren. Das Verhältnis zwischen Harry und Bruder Prinz William (40) wirkt seitdem praktisch irreparabel zerstört. Doch wie die deutsche Zeitung «Bild» wissen will, soll nun ausgerechnet eine Frau dafür sorgen, dass das Brüderpaar sich noch vor der Krönung ausspricht: Queen Consort Camilla (75).