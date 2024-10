Prinz Harry verärgert Netflix-Bosse

Bisher sind drei Dokus von Archwell Production auf Netflix zu sehen. Mit Abstand am erfolgreichsten war dabei die sechsteilige Serie «Harry & Meghan» in der es um den Austritt aus den royalen Diensten ging. Die Dokus «Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar», die sich um Prinz Harry Sportprojekt für verwundete Soldaten dreht und «Live to Lead», die inspirierende Führungspersönlichkeiten aus aller Welt im Fokus hat, kommen einschaltquotenmässig nicht mal annähernd an ihre erste Doku «Harry & Meghan» ran. «Invictus Games» gilt sogar als Flop. Ob er bald von «Polo» Gesellschaft erhält? Die Antwort folgt wohl noch in diesem Jahr.