Prinz Harry vergleicht sein Leben mit der «Truman Show»

Um ihre Treffen geheim zu halten, seien sie sogar so weit gegangen, sich «inkognito» in einem Supermarkt zu treffen, während Meghan zu Besuch in London war. Sie hätten so getan, als würden sie sich nicht kennen: «Ich habe eine Basecap getragen, die ganze Zeit nach unten gestarrt und versucht, unerkannt zu bleiben», so Harry. Kommuniziert hätten die beiden via Handy und sich aus unterschiedlichen Teilen des Supermarktes Nachrichten geschickt.