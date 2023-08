Prinz Harry verhält sich wie seine Mutter Diana

«Sein Gang sieht beschwingt aus, als ob er sich darauf freut, dort zu sein, aber dann wird das Lächeln schnell wieder schwächer, als er sich auf die Unterlippe beisst, was wie eine Geste der Angst aussieht, bevor er seine Lippen einsaugt», so die Expertin gegenüber dem «Mirror». Mit seinem Verhalten will Judi James bei Harry Parallelen zu seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36) erkennen. «Die Körpersprache in diesem Clip ist ergreifend, weil sie darauf hindeutet, dass Harry nun die Eigenschaft seiner Mutter Diana geerbt hat, einen schwankenden und kontrastreichen Gesichtsausdruck und Emotionen zu zeigen, die innerhalb eines Augenblicks von glücklich zu tieftraurig wechseln können» erklärt Judi James weiter.