Prinz Harry will Meghan beim Krisengespräch dabei haben

Prinz Harry (38) stehen gerade ein paar intensive Tage bevor. Am 7. September wird er in London an den «WellChild Awards» erwartet, dann geht es am 9. September weiter nach Düsseldorf, um die Invictus Games zu eröffnen. Dazwischen bleiben ihm noch zwei Tage Zeit, die er, wie viele Beobachter und Experten glauben, dazu nutzen könnte, sich mit seinem Vater, King Charles III. (74), zu einem klärenden Gespräch zu treffen.