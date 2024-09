Some falls are means the happier to arise («Manche Stürze bedeuten, dass man glücklicher aufsteht») schreibt Englands grosser Dramatiker William Shakespeare in seiner Tragödie «Cymbeline». Manche Stürze hat auch Henry Charles Albert David, Duke of Sussex, besser bekannt unter dem Kürzel Prinz Harry, hinter sich. Fehltritte und Skandale pflastern den Weg des jüngsten Sohnes von König Charles III. (75) seit je.