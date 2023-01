Wusstet ihr schon diese acht Dinge über King Charles III.?

Die Memoiren «Spare» von Prinz Harry (38) erfreuten wohl so manches Klatsch-und-Tratsch-Herz, denn der abtrünnige Royal hielt mit Enthüllungen über die Königsfamilie, aber auch sein eigenes Leben nicht zurück. Er gab intimste Einblicke in seine Privatsphäre – und damit meinen wir wirklich privat-privat, wie etwa die Art und Weise, wie er seine Jungfräulichkeit verlor oder sein bestes Stück Erfrierungen erlitt und er an seine Mutter dachte, während er Salbe darauf gab. Viele Dinge, die der Herzog von Sussex in seinem Buch schreibt, sind schon grenzwertig verstörend, aber es finden sich auch einige Schätze unter den bösen Anschuldigungen gegen die Royals und den Blick in Harrys Unterhose. Denn in den Memoiren des abtrünnigen Royals werden auch so manche Anekdoten über King Charles III. (74) zum Besten gegeben, die den Monarchen in einem neuen Licht erscheinen lassen.