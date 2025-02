Prinz Harrys US-Visum könnte offengelegt werden

Die Einwanderungsakten von Prinz Harry (40) könnten bald öffentlich werden. Der zuständige Richter Carl J. Nichols gab am Mittwoch bei einer Anhörung in Washington bekannt, dass er «wahrscheinlich» die Freigabe der Dokumente anordnen werde. Dies könnte enthüllen, ob der Herzog von Sussex wahrheitsgemässe Angaben zu seinem früheren Drogenkonsum machte, als er in die USA einreiste.