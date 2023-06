Prinz William und Prinz Hussein verbindet eine enge Freundschaft

Beide besuchten die Militärakademie

William und Hussein haben einen sehr ähnlichen Werdegang. Während Prinz William an der St. Andrew's Universität in Schottland Kunstgeschichte studierte und anschliessend seine Militärausbildung absolvierte, besuchte Hussein die Georgetown University in Washington D.C., wo er dem Studiengang der Internationalen Geschichte nachging. Nach dem Studium machte auch er eine Ausbildung beim Militär. Aber nicht irgendwo und nicht irgendeine Ausbildung. Hussein liess sich an der Militärakademie Sandhurst zum Helikopterpiloten ausbilden – ebenso wie William einige Jahre vor ihm schon.