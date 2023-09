Prinz Joachim startet ein neues Leben in den USA

Während sich ihre zwei Söhne Nikolai (24) und Felix von Dänemark (21) nach dem überraschenden Entzug ihrer königlichen Titel abseits des royalen Trubels als Models ausprobieren, stürzen sich Joachim von Dänemark (54) und seine Frau Marie (47) in ein spannendes Abenteuer. Das Paar, das in Dänemark zuletzt nicht unbedingt mit grosser Beliebtheit glänzen konnte, wagt nach einigen Jahren in Frankreich nun wieder einen Neustart im Ausland – diesmal in den USA. Seinen ersten Tag als Attaché für die Verteidigungsindustrie bei der dänischen Botschaft in Washington, D.C. hat der Prinz jetzt hinter sich und scheint mit seinem neuen Leben zufrieden zu sein.