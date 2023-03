Prinz Joachims Kinder bereiten sich auf ein neues Leben vor

Vielleicht werden Athena und Henrik ab dem neuen Schuljahr an der internationalen französischen Rochambeau Schule die Schulbank drücken? Oder möglicherweise melden sie sich auch an einer Privatschule in Montgomery County in Maryland an, ebenfalls eine internationale französische Schule? Marie dürfte schliesslich Wert darauf legen, dass ihre Kinder die französische Sprache nicht wieder verlernen. Zur Auswahl stünde aber auch noch die British International School of Washington oder die Washington International School. An Optionen mangelt es der Familie also nicht.