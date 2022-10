Sichert sich Prinz Joachim mit dieser Aussage sein Einkommen?

Diese Entscheidung der Monarchin kam für die Familie von Joachim aus dem Nichts, der Prinz selbst gab in einem Interview wütend an, dass er erst fünf Tage vor Bekanntgabe von dem Entschluss der Königin erfuhr. Sowohl er als auch seine Ehefrau Prinzessin Marie (46) und seine Ex-Frau Gräfin Alexandra von Frederiksborg (58) zeigten sich erschüttert und enttäuscht, ihren Kindern würde damit die Identität genommen, die kleine Athena in der Schule sogar gemobbt.