Die albanischen Royals sind zurück in ihrer Heimat

Prinz Lekas Weg zurück nach Albanien

Prinz Leka studierte zunächst am St. Peter's College in Sandton, bevor er 2005 in die Königliche Militärakademie in Sandhurst in Grossbritannien eintrat. Dort schaffte er es bis zum Leutnant der britischen Armee, wurde sogar mit der König-Hussein-Medaille ausgezeichnet. Anschliessend ging er an die Universität in Illyrien im Westen der Balkanhalbinsel, um Internationale Beziehungen und Diplomatie zu studieren. Es folgten mehrere Monate an der Universität für Ausländer in Perugia sowie einige Kurse an der albanischen Verteidigungsakademie. Wie eng er sich mit dem Land seiner Eltern und seiner eigentlichen Heimat fühlt, stellte er von 2006 bis 2009 bereits unter Beweis, als er als politischer Berater für den albanischen Aussenminister arbeitete und anschliessend, von 2009 bis 2012 Berater des albanischen Innenministers war. Von 2012 bis 2013 war Prinz Leka sogar als Berater für den Präsidenten von Albanien angestellt. Leka spricht vier Sprachen: isiZulu, Albanisch, Italienisch und Englisch.