Erst am 24. April wurde Prinz Louis süsse vier Jahre alt, im September 2022 beginnt für ihn schon die schulische Ausbildung und er wird zum ersten Mal die Schul- beziehungsweise Kindergartenbank drücken. Die sogenannte Pre Preparatory School – so heissen private Vorschulen in England – wird Louis in der Lambrook School in der Nähe von Schloss Windsor besuchen. An dieser noblen Privatschule genossen bereits Vater Prinz William, Grossvater Prinz Charles (73) und anno dazumal auch dessen Vater Prinz Philip (†99) ihre Ausbildung.