Happy Birthday, kleiner Frechdachs!

Mit breitem Grinsen sitzt das Geburtstagskind in einem mit Gras gefüllten Schubkarren, mit dem ihn Prinzessin Kate durch den Garten kutschiert. Louis trägt auf den Bildern eine kurze blaue Hose und einen dazu passenden, flauschigen Pullover, darunter ist der Kragen eines karierten Hemds zu sehen. In weiser Voraussicht, dass der 23. April ganz im Zeichen des kleinen Royals stehen wird, wurde der Tweet bereits am Abend des Vortags abgesetzt. Folglich heisst es im Text dazu: «Morgen wird jemand fünf Jahre alt... Alles Gute zum Geburtstag an Prinz Louis.»