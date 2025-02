Prinz Louis tritt in Mama Kates Fussstapfen

Prinz Louis feiert seine starke Mutter

In Hinblick auf den Weltkrebstag veröffentlichte Kate nun ein bemerkenswertes Foto auf Instagram. Es zeigt die Prinzessin mit ausgebreiteten Armen in einem lichtdurchfluteten Wald. Dazu schrieb sie: «Vergesst nicht, all das zu pflegen, was jenseits der Krankheit liegt.» Unterschrieben ist der Beitrag mit einem simplen «C» für Catherine. Diese Botschaft könnte als Ermutigung verstanden werden, sich trotz Krankheit auf positive Aspekte des Lebens zu konzentrieren.