Prinz Louis von Luxemburg und Scarlett-Lauren sind verlobt

Die nächste royale Hochzeit steht an: Prinz Louis von Luxemburg, 34, hat sich mit seiner Freundin Scarlett-Lauren Sirgue, 29, verlobt. Die frohe Botschaft wurde über den Instagram-Account seiner Eltern, Grossherzog Henri, 65, und Grossherzogin Maria Teresa von Luxemburg, 65, bekannt gegeben. Der Beitrag zeigt gleich drei Bilder des glücklichen Paares: Auf einem strahlen die beiden glücklich und eng umschlungen in die Kamera. Zwei weitere zeigen sie bei einem offiziellen Fototermin, unter anderem mit Louis' Eltern. Vater und Sohn tragen einen klassischen schwarzen Anzug, Grossherzogin Maria Teresa ein schwarzes Kostüm und Scarlett-Lauren einen schlichten Einteiler in Hellblau.