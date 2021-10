Wie Benedikte in ihrer Bildunterschrift bekanntgibt, stammt das Foto von einem «Dienstagabend in Paris». Denn seit kurzem weilt das royale Pärchen in Frankreichs Hauptstadt, wo es ein Auslandssemester absolviert. Nikolai studiert seit Herbst 2019 BWL an der Copenhagen Business School – und hätte für sein Austauschsemester eigentlich noch grössere Pläne gehabt. Wie die dänische Zeitschrift «Billed Bladet» berichtet, wollte er eigentlich bereits vergangenes Jahr einen Teil seiner Ausbildung in Hongkong absolvieren. Dieses Vorhaben fiel allerdings Corona zum Opfer.