Prinz Peter von Serbien verzichtet auf die Thronfolge

In einem offiziellen Statement lässt das royale Familienoberhaupt verlauten: «Dieses Ereignis und Verfahren fand nicht im königlichen Palast in Serbien mit meiner Anwesenheit und Autorität als Oberhaupt der königlichen Familie, mit dem Segen unserer Heiligen Kirche und unter Beteiligung des Kronrates statt.» Weiter sagte er, dass ein solches Verfahren nicht ohne triftigen Grund im Ausland durchgeführt werden könne. Ein Thronverzicht müsse eigentlich in Serbien passieren. Ob Alexander wohl für dieses Unterfangen partout nicht nach Spanien reisen wollte oder er schlichtweg nichts von den Plänen seines Sohnes wusste? Kronprinz Alexander bedauert, dass der Thronverzicht nicht nach königlichem Protokoll abgelaufen sei: «Leider wurde ein so entscheidendes und wichtiges Verfahren nicht ordnungsgemäss befolgt, in Übereinstimmung mit der Tradition und den Regeln der königlichen Familie und dem Familienregelbuch, das zur Zeit des Königreichs geschrieben wurde und das alle Mitglieder der königlichen Familie befolgen müssen.»