Charles reist extra von weit her an

Wobei: Was so einfach klingt, war es bei genauerem Hinschauen keinesfalls. Denn Prinz Charles hält sich aktuell mit Herzogin Camilla, 73, auf seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire auf. Gut 160 Kilometer von London entfernt also. Hin und zurück sind das 320 Kilometer. Oder rund vier Stunden Autofahrt. Und das für gerade einmal 30 Minuten Besuch. Um 15.20 Uhr sei Prinz Charles eingetroffen, eine halbe Stunde später habe er das Krankenhaus wieder verlassen, so «Dailymail».