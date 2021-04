Prinz Philip erhält eine letzte Liebeserklärung seiner Kinder

Es ist ein schwerer Verlust für das britische Königshaus: Am Freitag mussten die Royals für immer Abschied nehmen von Prinz Philip, †99. In einem Interview mit der «BBC» richteten Prinz Charles, 72, Prinzessin Anne, 70, Prinz Andrew, 61, und Prinz Edward, 57, rührende Worte an ihren verstorbenen Vater.