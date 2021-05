Mitte März war Prinz Philip nach einem einmonatigen Aufenthalt in zwei Londoner Kliniken nach Hause zurückgekehrt. Am 9. April starb er mit 99 Jahren an Altersschwäche. Der Herzog von Edinburgh sei am «Morgen des 9. April friedlich auf Schloss Windsor verstorben», hiess es damals in einer offiziellen Mitteilung des britischen Königshauses zum Tod des Prinzgemahls.