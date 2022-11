Die Liebe zwischen Prinz Rahim Aga Khan und Prinzessin Salwa ist zerbrochen

Prinz Rahim Aga Khans Werdegang

Geboren am 12. Oktober 1971 als zweites Kind und ältester Sohn von Imam Karim Aga Khan und dessen erster Ehefrau Prinzessin Salimah Aga Khan, geborene Sarah Croker Poole. Prinz Rahim besuchte die Phillips Academy in Andover im US-Bundesstaat Massachusetts, eine renommierte High School. Nach seinem Schulabschluss besuchte Rahim die Brown University in Rhode Island und erwarb einen Bachelor in vergleichender Literaturwissenschaft.