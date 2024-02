Zwei Tage nachdem Prinz William (41) einen Gedenkgottesdienst für seinen Taufpaten Konstantin II. von Griechenland (1940–2023) aus «persönlichen Gründen» absagen musste, hat sich der britische Thronfolger wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Donnerstag (29. Februar) besuchte der Royal eine Synagoge in London.