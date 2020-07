Prinz William gönnt sich einen ersten Besuch im Pub

Das war wohl endlich mal ein Corona-bedingter Besuch nach seinem Geschmack: Nachdem Prinz William, 38, während des Lockdowns hauptsächlich in Spitälern und Pflegeheimen unterwegs war und dort mit Spässchen etwas Freude in den eher deprimierenden Alltag brachte, stand am Freitag ein erfreuliches Treffen auf dem Programm.