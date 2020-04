Prinz William hat bei Videoanruf die Hosen vergessen

Der Prinz gesellt sich dann mit seiner Familie zu den Hunderttausenden Menschen, die am gestrigen Donnerstagabend vor ihren Häusern für das Personal des Gesundheitswesens applaudiert haben. Für den jüngsten Sohn von Kate und William war das übrigens ein ganz besonders grosser Auftritt: Prinz Louis feierte nämlich gestern am 23. April in Anmer Hall seinen zweiten Geburtstag.