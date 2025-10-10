Prinz William kämpft mit den Tränen

Bei Tee und Kuchen in ihrer heimischen Küche spricht Mannings mit Prinz William über die tragischen Ereignisse vor 13 Jahren. Hätte sie noch einmal die Chance, ihrem verstorbenen Mann etwas zu sagen: «Was wäre das?», will der Royal wissen. «Warum hast du nicht mit mir gesprochen?», antwortet Mannings und führt aus: «Er war völlig am Boden zerstört und gab sich selbst die Schuld für das Wochenende [nach Georges Tod], aber ich würde ihn gerne so hier sitzen haben und ihn einfach fragen, warum er nicht zu mir gekommen ist. Denn er hat so viel Freude verpasst, und wir hätten es geschafft – und ich glaube, das ist das Schwierigste daran: Wir hätten es geschafft.»