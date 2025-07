Königlicher Podcast «RoyalTea»

Ausserdem gehts in Folge 28 unseres Podcasts um Prinz Harrys (40) lächerliches Friedensangebot, mit dem er die Familienfehde mit seinem Vater König Charles III. (76) und seinem Bruder William beiliegen will – und wir beleuchten Ingrid Alexandra von Norwegens (21) Flucht nach Australien. In Down under hofft die Prinzessin Abstand vom Skandal und der drohenden Verurteilung ihres Stiefbruderes Marius (28) zu bekommen.