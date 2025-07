Royaler Besuch am Sonntag

Prinz William kommt für EM-Final nach Basel

Nach seinem Besuch des Spiels England gegen Holland während der Vorrunde der Fussball-EM in der Schweiz kommt Prinz William nun ein zweites Mal in unser Land. Wie britische Medien berichten, wird der Royal dem Final am Sonntag in Basel beiwohnen.