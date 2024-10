Prinz William liess sich von seiner Mutter «inspirieren»

In einem Trailer für die kommende ITV1–Dokumentation «Prince William: We Can End Homelessness» (Dt. «Prinz William: Wir können Obdachlosigkeit beenden»), der am Sonntag veröffentlicht wurde, spricht der Thronfolger über sein Ziel, Obdachlosigkeit durch seine «Homewards»–Initiative zu beseitigen. «Ich habe versucht, herauszufinden, was ich in meiner Rolle und auf der Plattform, die ich habe, einbringen kann», ist Prinz William im Hintergrund zu hören. «Ich habe mich von dem, was meine Mutter getan hat, inspirieren und leiten lassen, insbesondere im Hinblick auf die Obdachlosigkeit.»