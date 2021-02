Wie Robert Lacey, 76, in seinem Buch «Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult» schreibt, sorgte sich William plötzlich, zwar die richtige Frau an seiner Seite zu haben, aber das zur falschen Zeit. «Seine lebenslustigen Kadetten-Kollegen in Sandhurst hatten gezeigt, wie viel Leben er noch vor sich hatte, bevor er sich niederlassen würde.»