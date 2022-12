Nach allem, was Prinz Harry (38) sich in den vergangenen Jahren geleistet hat – angefangen mit dem Megxit – könnte man meinen, dass sein älterer Bruder Prinz William (40) nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Harry zog das britische Königshaus ziemlich in den Dreck, was William als einer der wichtigsten Teile dieser Institution nicht gerade gut gefallen haben dürfte. Seitdem herrscht dicke Luft zwischen den Brüdern, die einst so eng verbunden waren, sie sprechen kaum mehr miteinander, bei seinem Besuch in den USA vor knapp zwei Wochen traf sich William nicht einmal mit Harry.