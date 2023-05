König Charles ehrt seine Schwester Prinzessin Anne (72) für ihre «jahrelange, unerschütterliche Loyalität» und übergibt ihr die sogenannte Position «Gold Stick in Waiting», wie die britische Zeitung «Mirror» schreibt. In diesem prestigeträchtigen Amt reitet sie auf dem Weg zur Westminster Abbey direkt hinter der Kutsche von King Charles und Queen Camilla und führt als persönliche Adjutantin seiner Majestät die Prozession mit 6'000 Angehörigen der Streitkräfte an.