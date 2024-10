Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) hat in der Vergangenheit schon mehrfach Spiele seines Teams live im Stadion verfolgt. Auch seinen Sohn Prinz George (11) nahm er bereits mit, er sass öfter neben ihm auf der Tribüne. Auch die englische Nationalmannschaft feuert Prinz William immer wieder im Stadion an. So war er unter anderem im Sommer bei der Europameisterschaft in Deutschland vor Ort, um das Team zu unterstützen.