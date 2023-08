Spanien gegen England

Prinz William schwänzt das WM-Finale, Königin Letizia kommt

Am Sonntag treten England und Spanien in der Frauen-Fussball-WM in Australien gegeneinander an. Während Königin Letizia ans andere Ende der Welt fliegt, um die spanische Nationalmannschaft anzufeuern, bleibt Prinz William dem Finale aus einem speziellen Grund fern.