Prinz William soll Gammel-Wohnungen vermieten

Prinz William (42) ist nicht nur der künftige König Englands, sondern bereits jetzt der Herzog von Cornwall. In der südwestlichen Grafschaft des Landes sind so einige derzeit allerdings alles andere als gut auf den Prinzen zu sprechen. Der Grund? Die Immobilien, die sich in der Hand des Herzogtums und somit in Prinz Williams Besitz befinden, und in einem katastrophalen Zustand sind.