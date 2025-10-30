Schweizer Illustrierte Logo

Die Meldung ging als Breaking News um die Welt: Der britische Thronfolger soll seinen Cousinen Eugenie und Beatrice mit royalem Titelentzug gedroht haben.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Prinz William sorgt bei uns für Zoff

Nicht nur der Buckingham Palast tobt wegen Prinz William, auch unser Expertenduo bekommt sich wegen des britischen Thronfolgers in die Haare. Und das alles wegen einem haarsträubenden Vorwurfs.

Die Meldung ging als Breaking News um die Welt: Der britische Thronfolger soll seinen Cousinen Prinzessinnen Eugenie (35) und Beatrice (37) mit royalem Titelentzug gedroht haben. Will Prinz William (43) den beiden Prinzessinnen tatsächlich diesen Rang aberkennen? Hintergrund sind die Negativ-Schlagzeilen und Vorwürfe gegen die Eltern von Eugenie und Beatrice. Für Prinz Andrew (65) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) wird die Luft nach der jüngsten Buchveröffentlichung des Missbrauchsopfers Viginia Giuffre immer dünner. König Charles III. (76) und sein Ältester William wollen die royalen Nestbeschmutzer gern ganz aus dem heimeligen Windsor-Nest hinauswerfen. Dass der Thronfolger aber seine Cousinen erpresst haben soll, ist dann doch ziemlich starker Tobak.

Unser «RoyalTea»-Expertenduo zofft sich über diesen unglaublichen Vorwurf. Ausserdem nehmen wir Prinz Harrys (41) Sauermiene zu Halloween genauer unter die Lupe und fragen uns, was es mit dem umstrittenen Koks-Buch über Prinzessin Mette-Marits (52) Sohn auf sich hat, das jetzt noch vor der eigentlichen Anklage von Marius Borg Høiby (28) vor Gericht landet.

René Haerig, Ringier
René Haenig
Von René Haenig vor 4 Minuten
