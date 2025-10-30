Prinz William sorgt bei uns für Zoff

Die Meldung ging als Breaking News um die Welt: Der britische Thronfolger soll seinen Cousinen Prinzessinnen Eugenie (35) und Beatrice (37) mit royalem Titelentzug gedroht haben. Will Prinz William (43) den beiden Prinzessinnen tatsächlich diesen Rang aberkennen? Hintergrund sind die Negativ-Schlagzeilen und Vorwürfe gegen die Eltern von Eugenie und Beatrice. Für Prinz Andrew (65) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) wird die Luft nach der jüngsten Buchveröffentlichung des Missbrauchsopfers Viginia Giuffre immer dünner. König Charles III. (76) und sein Ältester William wollen die royalen Nestbeschmutzer gern ganz aus dem heimeligen Windsor-Nest hinauswerfen. Dass der Thronfolger aber seine Cousinen erpresst haben soll, ist dann doch ziemlich starker Tobak.