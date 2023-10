Anlässlich des World Mental Health Day am 10. Oktober sprach Prinz William (41) nun überraschend offen und ehrlich über eine Zeit in seinem Leben, als er selbst in besagtes mentales Loch fiel. Normalerweise spricht der Thronfolger nicht in der Öffentlichkeit über seinen psychischen Zustand. Bei so etwas denkt man eher an seinen jüngeren Bruder Prinz Harry (39). Doch diesmal war William an der Reihe, nicht nur über die Wichtigkeit von psychischer Gesundheit zu sprechen, sondern auch von seinen eigenen Erfahrungen und dem Kampf damit zu sprechen.