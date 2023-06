Prinz William tanzt sich die Seele vom Leib

«Ist das etwa …?» – «Nein, das kann nicht sein» – «Doch, das ist er. Da ist Prinz William!» So oder so ähnlich verliefen sicherlich die Konversationen im Londoner Szene-Club «Koko» am vergangenen Freitag. Verständlich wäre es auf jeden Fall, denn es passiert nicht alle Tage, dass der Thronfolger höchstpersönlich ausgelassen feiert. Und schon gar nicht ohne seine Göttergattin, Prinzessin Kate (41).