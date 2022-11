Prinz William (40) hat kurz vor dem Start der Fussball-WM in Katar am 20. November der britischen Nationalmannschaft einen Besuch abgestattet. Der Prinz von Wales war am Montagabend (14. November) im Hauptquartier und überreichte die Trikots samt der neuen Rückennummern an den 26-köpfigen Kader.