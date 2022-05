Prinz William übt an der Generalprobe für die grosse Parade

Das ist bei «Trooping the Colour» dieses Jahr anders

In diesem Jahr feiert «Trooping the Colour» nicht nur den Geburtstag, sondern auch das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Dennoch wird die Monarchin zum ersten Mal nicht den Salut entgegennehmen. Prinz Charles (73), Prinz William und Prinzessin Anne (72) werden sie als Oberst der Welsh Guards, der Irish Guards und der Blues and Royals bei der Parade vertreten. Das meldet die «Sunday Times».