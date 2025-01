Prinz William und David Beckham sind Best Buddys

Auch öffentlich sieht man die beiden häufig zusammen. Beckham engagiert sich regelmässig für Projekte, die auch dem Prinzen am Herz liegen. Unter anderem war der 49-Jährige 2022 bei der Verleihung von Williams Earthshot Prize dabei und erschien letzten Sommer in einem Video, in dem sich William mit seiner Frau Prinzessin Kate (43) an die Olympischen Sportler wandte.