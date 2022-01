Prinz William und Herzogin Kate planen eine grosse Veränderung

Auch Harry und Meghan wohnten in Windsor

Vor ihrem Umzug in die USA 2020 bewohnten zudem Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) das Anwesen Frogmore Cottage im Windsor Great Park. Nun leben dort Prinzessin Eugenie (31) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (35) mit Sohn August (1). Nur etwa 20 Kilometer von Windsor entfernt sind zudem auch Kates Eltern zu Hause: Carole (66) und Michael Middleton (72) leben in Bucklebury, was bedeutet, dass sie noch mehr mit den Kindern helfen könnten...